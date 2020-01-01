За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 625 новых случаев COVID-19 От коронавируса скончались ещё 30 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

коронавирус

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Прикамье подтверждено 625 новых случаев COVID-19. За тот же период выздоровели 419 человек, 30 — скончались.

Общее число инфицированных в крае достигло 113 814.

На сегодняшний день в Прикамье в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 4 412 человек. В тяжёлом состоянии 554 пациента, из них 229 подключены к аппаратам ИВЛ.

По состоянию на утро 22 октября в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 841 756 человек. 660 913 жителей завершил курс вакцинации двумя компонентами.

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