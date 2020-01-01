Елена Синица В Перми на ул. Лодыгина временно закроют движение транспорта Из-за этого автобусы №50 и №57 изменят свои маршруты Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На ул. Лодыгина в районе дома №14 с 8 часов утра 23 октября до 6 часов утра 25 октября будет временно закрыто движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Поясняется, что на улице будут проводиться ремонтные работы по устранению дефекта под дорогой.

В связи с ограничением движения автобусы №50 и №57 в обоих направлениях будут следовать по улицам Лодыгина, Вижайской, Емельяна Ярославского, Сергинской, Лодыгина и далее без изменений.

Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на временных остановочных пунктах по ул. Вижайской в районе дома №12 (в направлении ул. Куйбышева), между домами по ул. Вижайской, 9 и Лодыгина, 37 (в направлении микрорайона Крохалева) и на существующих остановочных пунктах. Остановка «Восток-Сервис» на этот период не обслуживается.

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