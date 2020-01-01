Елена Синица Городские власти хотят сохранить Мемориал Победы в Рабочем посёлке Сейчас этот объект включён в конкурсную массу в рамках банкротства «Мотовилихинских заводов» Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Сергей Федосеев

Исключение Мемориала Победы в Рабочем посёлке из конкурсной массы в рамках банкротства Мотовилихинских заводов сейчас рассматривается в суде. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Поясняется, что мемориал находится в собственности ПАО «Мотовилихинские заводы» и включён в конкурсную массу в рамках банкротства завода. В свою очередь земельный участок под мемориалом принадлежит властям города. Сейчас исключение объекта из конкурсной массы рассматривается в суде.





После вступления решения суда в законную силу будет определён новый собственник.





Администрация Перми и министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности края придерживаются позиции сохранения мемориала.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.