На пожаре в Пермском крае погибли три человека Среди погибших — один несовершеннолетний Поделиться Поделиться Твитнуть

На пожаре в жилом доме в пос. Кутамыш Чусовского округа Пермского края погибли три человека. Об этом сообщает «Рифей».

Около 23:46 21 октября на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в одноэтажном двухквартирном жилом доме на ул. Школьной. По предварительным данным, среди погибших — двое взрослых и один несовершеннолетний.

По данным пресс-службы МЧС по Пермскому краю, общая площадь пожара составила 103 кв. м. Открытое горение дома и надворных построек удалось ликвидировать в 2 час.12 мин. 22 октября.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

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