Более половины компаний планируют работать в выходную неделю в начале ноября Уйдут на каникулы 6% организаций Поделиться Поделиться Твитнуть

Как показал экспресс-опрос службы исследований российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, проведённый в том числе в Пермском крае, 55% компаний планируют работать в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года. При этом 23% компаний, принявших участие в опросе, и так работает все дни, включая государственные праздники.

17% организаций ещё не определились, будут ли работать в этот период. 6% компаний точно уйдут на «ковидные» каникулы.

Выше всего доля неопределившихся (50%) — среди компаний химической промышленности, автомобильного бизнеса, финансового сектора; 40% — в таких отраслях, как промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие.

Наиболее высокая доля компаний, которые не будут работать, — в строительстве (33%), промышленном оборудовании (20%) и ИТ (16%).

В 70% компаний из числа принявших решение работать, будут объяснять сотрудникам необходимость выйти на службу. Не станут оправдывать своё решение руководители каждой пятой компании.

38% среди тех организаций, которые объявят сотрудникам о работе в выходную неделю, сделают это при помощи неформальных коммуникаций, 63% — формальных.

89% компаний-участников опроса ответили, что работали и в прошлые периоды нерабочих дней в апреле-мае 2020 и 2021 годов.

Не работала только каждая десятая компания.

Напомним, указом президента РФ в связи со сложной эпидситуацией с 30 октября по 7 ноября 2021 года в России устанавливаются выходные дни с сохранением заработной платы. При необходимости главам регионов разрешено вводить нерабочие дни с 23 октября.





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