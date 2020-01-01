Долги по зарплате в Прикамье выросли за месяц в 7,5 раз В расчете на одного работника сумма долга сложилась в размере 16,8 тыс. рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Суммарная задолженность по заработной плате в Пермском крае на 1 октября 2021 года сложилась в размере 15,5 млн рублей. Это самый высокий показатель с мая прошлого года. Как уточняют в Пермьстате, данные получены от организаций, кроме субъектов малого предпринимательства.

Весь объём задолженности приходится на предприятия сельского хозяйства, охоты, лесозаготовок и образовался из-за отсутствия у работодателя собственных средств.

Численность работников, перед которыми организация имеет просроченную задолженность по зарплате, составила 923 человека. В расчете на одного работника сумма долга сложилась в размере 16,8 тыс. рублей

По данным на 1 сентября 2021 года суммарная задолженность по зарплате была в 7,5 раз меньше и составляла 2,1 млн руб.

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