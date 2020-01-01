Олеся Максименко В Пермском крае снизилось число «инфицированных» территорий Коронавирус выявлен в 22 муниципалитетах региона Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки новые случаи COVID-19 диагностированы в 22 муниципалитетах Прикамья.

Как и ранее, наибольшее количество заболевших коронавирусом — в Перми (196). Кроме того, 106 новых случаев выявлены в Чусовском округе, 56 — в Пермском районе, 45 — в Соликамском округе, 40 — в Добрянском, 33 — в Березниках.

В Берёзовском округе — 28 инфицированных, в Ординском — 24, в Красновишерском — 21, в Суксунском — 20, в Александровском — 16, в Кунгуре — восемь, в Чайковском — шесть, в ЗАТО Звёздный и Лысьвенском округе — по четыре.

По двое заболевших — в Кунгурском районе, Кишертском и Чернушинском округах, по одному — в Губахе, Гремячинском, Куединском и Чердынском округах.

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