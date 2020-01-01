Умер пермский писатель Семён Ваксман Ему было 85 лет Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ушёл из жизни пермский писатель Семён Ваксман. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Нина Горланова.

— Ночью умер Семен Ваксман, драгоценный наш друг, который за пятьдесят лет семейной жизни ни разу не поссорился с женой. Но скосил инсульт, — написала Горланова.

Семён Иегудович Ваксман родился 25 января 1936 года в селе Птичье Изобильненского района Ставропольского края.

С 1938 года семья жила в Москве. Окончил школу с серебряной медалью. В 1959 г. окончил геологический факультет Московского нефтяного института, получил специальность «инженер-геолог-нефтяник».

В 1959—1963 годах занимался поисками нефти и газа в Приморском крае.

С 1963 г. жил в Пермской области. В 1963—2002 гг. работал в тресте «Пермнефтегеофизика», Геолого-поисковой конторе, институте ПермНИПИнефть, в геологическом отделе объединения «Пермнефть», впоследствии ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЬ». В 1984 году стал кандидатом геолого-минералогических наук. Награждён званием «Почетный нефтяник», медалью «Ветеран труда». Вышел на пенсию ведущим геологом геологического отдела ОАО «ЛУКОЙЛ-Пермнефть».

В 1967 году в Пермском книжном издательстве вышел первый сборник его стихов «Лик Земли», в 1989 году была опубликована первая повесть «Златые горы». В 1997 году вышла в свет книга «Условный знак Пермь», посвящённая истории открытия пермской системы в геологии, удостоенная диплома всесоюзного конкурса на лучшую научно-популярную книгу.

В 2005 году вышла книга «Путеводитель по Юрятину», рассказывающая о связи творчества Б. Л. Пастернака с Пермью. Краеведческие интересы Семёна Ваксмана были связаны с историей открытия в Пермском крае Пермской геологической системы, с пребыванием на территории края Р. И. Мурчисона; а также с историей литературной жизни края: пребыванием в Перми А. П. Чехова, Б. Л. Пастернака и др.

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