Елена Синица В Перми четыре десятка домов останутся без холодной воды Это связано с проведением планово-ремонтных и аварийно-ремонтных работ Поделиться Поделиться Твитнуть

В субботу, 23 октября, холодную воду отключат примерно в 40 домах Перми. Об этом сообщает «Новогор-Прикамье».

Так, с 09:00 до 14:00 холодной воды не будет по адресам:

—ул.Народовольческая, 33А, 37;

— ул.Революции, 3, 3/1, 3/2, 3/4, 3/4Б, 3/4В, 3/5, 3/6, 3/7, 3А, 3Г, 5, 5/1, 5А.

В этот же день с 09:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома:

— ул.Водников, 29А;

— ул.Калинина, 36;

— ул.Каляева, 17;

— ул.Капитанская, 12;

— ул.Кировоградская, 194;

—ул.Нижнекурьинская, 10, 12, 4, 8;

—ул.Танцорова, 11, 14, 16, 23, 25, 26А, 27, 29, 30, 32, 32А, 44, 7.

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