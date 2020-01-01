Олеся Максименко В Прикамье — 617 новых случаев COVID-19 31 пациент скончался Поделиться Поделиться Твитнуть

больница

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае диагностировано 617 новых случаев заражения коронавирусом.

В стационарах региона в состоянии, оценивающемся как тяжёлое, находится 551 пациент, 224 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

За этот же период выздоровели 403 жителя Прикамья, 31 пациент скончался.

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