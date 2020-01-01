Олеся Максименко
В Пермском крае ожидается снег
В северных территориях высота снежного покрова может достигнуть 5 см
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В пятницу, 22 октября, на территории Пермского края ожидаются осадки в виде мокрого снега, днём переходящего в дождь, передаёт «Рифей-Пермь» со ссылкой на ЦГМС.
Временный снежный покров высотой до 5 см может установиться в северных территориях Прикамья, который к вечеру пятницы исчезнет из-за дождей. В выходные в регионе потеплеет: воздух прогреется до +7…+12 градусов.
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