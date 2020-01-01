Елена Синица Росавиация выдала разрешения на полёты из Перми в Ларнаку и на курорты Египта К выполнению рейсов допущены три перевозчика Поделиться Поделиться Твитнуть

Росавиация опубликовала приказ от 20 октября 2021 года о допуске перевозчиков к перелётам за границу. В списке есть и рейсы из Перми.

В частности, авиакомпании «Россия» разрешили увеличить число перелётов до семи раз в неделю из Большого Савино в Шарм-эль-Шейх и Хургаду (Египет).





Кроме этого, в Шарм-эль-Шейх из Перми сможет летать авиакомпания «Ир Аэро» два раза в неделю.





Авиакомпании «Икар» дали допуск на семь рейсов в неделю из Перми в Ларнаку (Кипр).





Решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе Росавиации. Допуск - это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться.

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