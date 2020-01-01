Андрей Стрельцов
«Молот» победил «Рязань»
Всё решила одна заброшенная шайба
В рамках чемпионата ВХЛ «Молот» на выезде обыграл «Рязань» со счётом 1:0. 58 минут команды не могли забить друг другу. Решающее слово осталось за Иваном Захарчуком, сумевшем отличиться за полторы минуты до финальной сирены.
Эта победа стала первой в гостевой серии пермской хоккейной команды. В стартовом поединке она уступила «Торосу» в Нефтекамске со счётом 3:4.
Следующий поединок подопечные Альберта Логинова проведут 22 октября в Воскресенске против «Химика».
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