Андрей Стрельцов «Молот» победил «Рязань» Всё решила одна заброшенная шайба Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ХК "Молот-Прикамье"

В рамках чемпионата ВХЛ «Молот» на выезде обыграл «Рязань» со счётом 1:0. 58 минут команды не могли забить друг другу. Решающее слово осталось за Иваном Захарчуком, сумевшем отличиться за полторы минуты до финальной сирены.

Эта победа стала первой в гостевой серии пермской хоккейной команды. В стартовом поединке она уступила «Торосу» в Нефтекамске со счётом 3:4.

Следующий поединок подопечные Альберта Логинова проведут 22 октября в Воскресенске против «Химика».

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