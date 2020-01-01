В Прикамье ожидается похолодание до минус семи градусов Возможно установление временного снежного покрова Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае ожидают серьёзное похолодание. В ночь на четверг, 21 октября, температура воздуха опустится до -2°…-7° и пойдёт снег. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Днём в четверг также ожидаются снег и порывистый ветер до 18 метров в секунду. На севере края возможно установление временного снежного покрова. Температура воздуха поднимется только до -2°…+3°.

В пятницу, 22 октября, потеплеет до +5…+10°.

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