За сутки в Пермском крае подтверждено 608 новых случаев COVID-19 Это новый рекорд с начала пандемии Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Прикамье подтверждено 608 новых случаев коронавирса. Выздоровели 409 человек, 34 — скончались. Общее число инфицированных в регионе достигло 112 572.

На сегодняшний день в ковидных отделениях больниц проходят лечение 4 448 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 553 человека, из них 226 подключены к аппаратам ИВЛ.

По состоянию на утро 20 октября в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 828 233 человека. 658 574 жителя завершил курс вакцинации двумя компонентами.





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