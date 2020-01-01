За сутки в Пермском крае подтверждено 608 новых случаев COVID-19
Это новый рекорд с начала пандемии
По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Прикамье подтверждено 608 новых случаев коронавирса. Выздоровели 409 человек, 34 — скончались. Общее число инфицированных в регионе достигло 112 572.
На сегодняшний день в ковидных отделениях больниц проходят лечение 4 448 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 553 человека, из них 226 подключены к аппаратам ИВЛ.
По состоянию на утро 20 октября в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 828 233 человека. 658 574 жителя завершил курс вакцинации двумя компонентами.
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