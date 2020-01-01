Олеся Максименко За мошенничество с недвижимостью в Перми осудят группу лиц Они похитили у потерпевших более 770 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ближайшее время в Свердловский районный суд Перми будет направлено уголовное дело в отношении девяти человек, обвиняемых в мошенничестве, совершённом организованной группой в крупном размере.

Следствием было установлено, что с 2017 года по 2019 год злоумышленники, используя сервисы для электронных объявлений об аренде жилья, размещали там собственную, фиктивную, информацию об объектах недвижимости. При этом стоимость её была гораздо ниже аналогичных объектов.

После достижения договорённости с клиентом, ему предоставлялся фиктивный номер телефона. Предоставленные варианты жилья не соответствовали требованиям либо были не актуальны. Полученными средствами злоумышленники распоряжались по собственному усмотрению.

Таким образом они похитили у 175 потерпевших более 770 тыс. руб., сообщает пресс-служба Прокуратуры Пермского края.

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