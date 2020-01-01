Андрей Стрельцов В «Молот» прибыл нападающий ярославского «Локомотива» Из клуба КХЛ в Пермь командирован Даниил Тесанов Поделиться Поделиться Твитнуть

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20-летний нападающий Даниил Тесанов пополнил ряды пермского «Молота». По данным пресс-службы клуба, игрок в 2019 году в составе «Локо» стал победителем Кубка мира среди молодёжных команд и обладателем Кубка Харламова.

В этом сезоне хоккеист уже сыграл 15 матчей за молодёжный состав «железнодорожников» в рамках МХЛ и отметился 17 очками за результативность (6+11) при показателе полезности +13.

Пермский «Молот», который проводит сейчас выездную серию игр, на сегодня занимает 10-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата ВХЛ.

Ближайший матч подопечные Альберта Логинова проведут 20 октября против ХК «Рязань».

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