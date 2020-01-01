Олеся Максименко Новые случаи коронавируса выявлены в 28 муниципалитетах Прикамья В лидерах по количеству заболевших — краевая столица и Пермский район Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки новые случаи коронавируса выявлены в 28 территориях Пермского края.

Наибольшее количество заразившихся зафиксировано в Перми (224), Пермском районе (51) и Добрянском округе (41). В Горнозаводском округе — 33 инфицированных, в Берёзовском и Лысьвенском округах — по 25, в Чусовском — 22, в Кудымкарском — 18, в Суксунском и Кишертском — по 17, в Березниках, Красновишерском и Краснокамском округах — по 16, в Александровском — 14, в Кудымкаре — 11, в Оханском и Соликамском округах — по 10.

Кроме того, по семь диагнозов COVID-19 подтверждены в Юсьвинском округе и Большесосновском районе, четыре — в Чердынском округе, три — в Частинском.

В Кизеле, Губахе, ЗАТО Звёздный, Очёрском и Нытвенском округах — по двое заболевших, в Юрлинском и Чернушинском — по одному.

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