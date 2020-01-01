Елена Синица С ПСК высказали 4 млн руб. в пользу семей погибших в отеле «Карамель» Денежные выплаты получат три семьи Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

Свердловский районный суд Перми взыскал с «Пермской сетевой компании» 4 млн руб в пользу семей погибших в пермском отеле «Карамель». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Денежная компенсация морального вреда по искам Галины Суворовой и Дмитрия Бронникова присуждена в размере 1,5 млн руб. каждому, Денису Аликину — 1 млн руб.

Напомним, трагедия в отеле «Карамель» произошла 20 января 2020 года. Отель, который размещался в подвале дома, ночью залило кипятком из-за прорыва трубопровода. В результате пять человек погибли, ещё трое получили ожоги различной степени тяжести.

Управляющего мини-отелем «Карамель» уже осудили на пять лет. Он проведёт срок в колонии общего режима, а также заплатит компенсацию пострадавшим — от 1 млн до 3 млн руб.





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