Летнюю резину на зимнюю поменяли 30% пермских водителей Ещё 38% шофёров собираются менять шины только при минусовой температуре Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного Авито с 12 по 18 октября, 30% водителей в Перми уже поменяли летнюю резину на зимнюю.

Среди остальных 17% планируют сделать это, когда средняя температура в дневное время опустится до +2 +5 градусов, 19% — когда похолодает до 0 градусов. 38% водителей поменяют резину при минусовой температуре.

Автоэксперты при этом рекомендуют менять шины на зимние раньше — когда среднесуточная температура достигает +7 градусов. Это позволяет обеспечить максимальную безопасность при вождении.

Более половины (53%) опрошенных в Перми автомобилистов меняют комплект резины в шиномонтаже, 34% — самостоятельно в гараже, 6% водителей обращаются за услугой в официальные дилерские сервисные центры.

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