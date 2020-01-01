Елена Синица Аппарат правительства Прикамья ликвидирован Он объединён с администрацией губернатора Поделиться Поделиться Твитнуть

Аппарат правительства Пермского края ликвидирован. Такие данные появились в ЕГРЮЛ 11 октября.

Напомним, в апреле губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ об объединении аппарата правительства и аппарата администрации.

Объединение было направлено на «оптимизацию управленческих процессов и структуры органов власти, исключения дублирования функций, снижение нагрузки на бюджет в результате сокращения расходов на чиновников».

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