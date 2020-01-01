Мария Сыропятова В Перми срок действия проездных билетов для пенсионеров могут увеличить Обсуждается предложение и о введении для данной категории пассажиров безлимитных проездных Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В мэрии Перми прорабатывают вопрос об увеличении срока действия проездных для пенсионеров и введении для них безлимитных проездных билетов в общественном транспорте Перми. Об этом на заседании комитета по экономической политике Пермской городской думы рассказал начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин.

«На базе социологических опросов было выявлены две потребности у жителей, — отметил Анатолий Путин. — Во-первых, пенсионеры не успевают использовать весь объём поездок в проездном, поскольку он ограничен месяцем. Во-вторых, отсутствуют безлимитные проездные для пенсионеров».

При этом, в мэрии Перми считают, что введение бесплатного проезда для пенсионеров в выходные дни приведёт к выпадению доходов в 348 млн руб. в год.

«В бюджете источников для компенсации выпадающих доходов не предусмотрено», — прокомментировал ситуацию Анатолий Путин.

По предложению председателя комитета по экономической политике Пермской городской Думы Арсена Болквадзе рассмотрение вопроса решили перенести:

«Запрос на социальные льготы существует, в августе 2021 года мы приняли решение по бесплатному проезду для учащихся начальной школы, скидки для малоимущих и многодетных и льготы на проездные билеты. Они начнут действовать с 1 января 2022 года. И нужно будет посмотреть, во сколько по факту они будут обходиться городскому бюджету».

При этом Арсен Болквадзе обратил внимание, что прогноз администрации Перми на кассовый разрыв по транспортной реформе в 2021 году составит не менее 2,1 млрд руб.

Напомним, что в августе 2021 года Пермская городская дума официально закрепила право бесплатный проезд в общественном транспорте для школьников 1-х—4-х классов. Он будет осуществляться по школьным картам с момента активации до окончания начальной школы с 1 января 2022 года. Кроме того, скидку на покупку проездного получили члены многодетных и малоимущих семей: проездной на 30 поездок будет стоить для них на 30% дешевле, «безлимит» на месяц — на 40%.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.