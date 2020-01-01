Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Директором Фонда имени Дягилева станет Диана Колмогорова Фонд начнёт работу с января 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Диана Колмогорова

По информации «Нового компаньона», руководство Пермского края и художественный руководитель Международного Дягилевского фестиваля Теодор Курентзис согласовали кандидатуру на пост директора Благотворительного фонда имени Сергея Дягилева.

В результате переговоров была утверждена кандидатура Дианы Колмогоровой, преподавателя культурологии в Пермском национальном исследовательском политехническом университете.

Напомним, решение о создании в Пермском крае некоммерческого Дягилевского фонда было принято на заседании правительства Пермского края 27 июля. Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский пояснил, что в тематику фонда входит «наш главный бренд — Дягилевский фестиваль», кроме того, планируется восстановление усадьбы Дягилевых в Бикбарде и создание музея Дягилевых в Перми.

По информации «Нового компаньона», в формировании фонда примут участие Сбербанк и банк ВТБ, а также структуры Романа Абрамовича. Учредителем фонда выступает Министерство культуры Пермского края, и часть средств фонда будет поступать из краевого бюджета. Это будут средства, перераспределённые из целевой программы «Пермский край — территория культуры» (не путать с одноимённой грантовой программой для «Центров культуры Пермского края»).

«Пермский край — территория культуры» — это программа финансирования творческих проектов, входящих в государственное задание учреждений культуры. Предполагается, что в Фонд имени Дягилева будут перераспределены средства, которые планировалось потратить на проведение Дягилевского фестиваля через госзадание Пермского театра оперы и балета.

Ожидается, что фонд будет учреждён и сформирован в начале 2022 года.

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