Елена Синица Пермь готовится к первому гололёду На этой неделе температура воздуха опустится ниже ноля Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Архив ИД Компаньон

Как сообщили в пресс-службе мэрии, глава Перми Алексей Дёмкин поставил подрядным организациям задачу не допустить образования скользкости на дорогах.

Так, по прогнозу метеорологов, уже на этой неделе по ночам температура воздуха в Перми может опуститься ниже нуля, а по утрам возможны осадки в виде дождя. В связи с чем на дорогах может появиться наледь.

В пресс-службе уточняют, что все подрядчики оперативно получают метеосводки, чтобы при ухудшении погодных условий вывести технику для обработки тротуаров и проезжей части.

Подрядчики уже закупили противогололедные материалы и заготовили более 25,5 тыс. тонн противогололедных смесей. Проведено техническое обслуживание техники, которая будет работать на улицах Перми.

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