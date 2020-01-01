Елена Синица
Пермь готовится к первому гололёду
На этой неделе температура воздуха опустится ниже ноля
Как сообщили в пресс-службе мэрии, глава Перми Алексей Дёмкин поставил подрядным организациям задачу не допустить образования скользкости на дорогах.
Так, по прогнозу метеорологов, уже на этой неделе по ночам температура воздуха в Перми может опуститься ниже нуля, а по утрам возможны осадки в виде дождя. В связи с чем на дорогах может появиться наледь.
В пресс-службе уточняют, что все подрядчики оперативно получают метеосводки, чтобы при ухудшении погодных условий вывести технику для обработки тротуаров и проезжей части.
Подрядчики уже закупили противогололедные материалы и заготовили более 25,5 тыс. тонн противогололедных смесей. Проведено техническое обслуживание техники, которая будет работать на улицах Перми.
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