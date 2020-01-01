Олеся Максименко
В части Дзержинского района Перми отключат холодную воду
Без холодного водоснабжения останутся микрорайоны Железнодорожный, Пролетарский и Окуловский
Во вторник, 19 октября, с 09:00 до 19:00 жителей части домов в Дзержинском районе Перми ожидают отключения холодного водоснабжения, сообщает «Рифей-Пермь».
Пониженное давление и перебои с подачей воды возможны микрорайонах Железнодорожный, Окуловский и Пролетарский. Ограничения связаны с отключением участка водовода Гайва-Закамск для проведения аварийно-восстановительных работ на насосной станции Заречная.
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