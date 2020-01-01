Олеся Максименко В Прикамье — 26 инфицированных территорий В Перми — 351 заболевший коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки новые диагнозы COVID-19 поставлены жителям 26 муниципалитетов Прикамья.

Наибольшее количество заболевших — в Перми, Соликамске и Пермском районе: 351, 59 и 52 случая соответственно.

В Березниках выявлено 34 заболевших, в Суксунском округе — 29, в Ординском — 23, в Чердынском — 17, в Берёзовском — восемь, в Кишертском — четыре, в Осинском и Уинском — по три, в Чернушинском и Добрянском округах и в Чайковском — по два.

По одному заразившемуся — в Горнозаводском, Еловском, Кочёвском, Куединском, Кунгурском, Краснокамском, Нытвенском, Частинском, Чусовском округах, в Кунгуре, Губахе и ЗАТО Звёздный.

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