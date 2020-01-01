Андрей Стрельцов
«Парма» проиграла ЦСКА
Гости оторвались от хозяев на 18 очков
В понедельник, 18 октября, пермский БК «Парма» на домашнем паркете проиграл матч регулярного чемпионата единой Лиги ВТБ команде ЦСКА — 60:82.
Самый результативный игрок в составе хозяев Марекс Мейерис сумел набрать всего лишь 10 очков.
Это вторая игра подопечных Казиса Максвитиса в этом турнире. Ранее баскетболисты «Пармы» были сильнее клуба ЦМОКИ-Минск.
Следующий поединок «Парма» проведёт в Кубке ФИБА. Уже в эту среду ей предстоит встреча в Лиссабоне с местной «Бенфикой».
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