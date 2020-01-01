Андрей Стрельцов «Парма» начала чемпионат Единой Лиги ВТБ с победы Пермский баскетбольный клуб одержал победу в Минске Поделиться Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

БК «Парма-Париматч» удачно стартовал в чемпионате Единой Лиги ВТБ. В столице Белоруссии подопечные Казиса Максвитиса обыграли БК «ЦМОКИ-МИНСК» со счётом 78-75. Всё решилось на последних минутах игры, когда пермяки смогли ликвидировать отставание в шесть очков и выйти вперд.

Самым результативным среди игроков «Пармы стал Марекс Мейерис, набравший девятнадцать очков.





Следующий поединок в Лиге ВТБ пермская команда проведёт 18 октября в УДС «Молот» против бессменного чемпиона ЦСКА.

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