Олеся Максименко
Электронная пересадка в Перми временно возможна только по транспортным картам
В работе программного обеспечения валидаторов обнаружен сбой
Бесплатная электронная пересадка в общественном транспорте Перми по транспортным картам временно возможна только в режиме «электронного кошелька». Для владельцев льготных проездных документов и транспортных карт с тарифом на определённое время пересадка временно не доступна.
Ограничение связано с некорректной работой программного обеспечения на бескондукторных маршрутах, объясняет департамент транспорта Перми. Вместо бесплатной пересадки при прикладывании карты или ЛПД валидатор списывает поездку.
Как сообщает пресс-служба администрации города, недочёт устраняется, все ошибочно списанные поездки вернут на карты в течение месяца.
Также сообщается, что пользователи мобильного приложения «Транспортная карта Пермь» и QR-кода могут пользоваться бесплатными пересадками в прежнем режиме.
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