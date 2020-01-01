Елена Синица С начала года собственные доходы Прикамья выросли на 44,2% Более чем в два раза увеличился доход от налога на прибыль Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Минфин РФ опубликовал данные о состоянии региональных бюджетов. За январь-август доходы выросли на 20%, если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом сообщает телеграм-канал «Компрос».

В ТОП-5 регионов по росту собственных доходов (с приростом более чем на 50%) вошли Липецкая, Белгородская, Курская, Вологодская и Челябинская области.

Этот же показатель в Пермском крае составляет 44,2%. Свердловская и Оренбургская области, а также Удмуртия следуют далее — рост их доходов составил 33-34%.

В частности, на такую динамику повлиял рост дохода от налога на прибыль: более чем в 3,5 раза в Липецкой, Белгородской и Вологодской областях, более чем в два раза — в Пермском крае, Челябинской и Курской областях.

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