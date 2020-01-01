Елена Синица В Пермском крае на этой неделе похолодает до 0 градусов Ожидается мокрый снег Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В понедельник, 18 октября, температура воздуха составит +6…+11 градусов. Ветер южный с порывами до 12 м/с. Об этом сообщает «ВЕТТА» со ссылкой на «Метеоролог и я».

На следующий день, 19 октября, возможен небольшой дождь, переходящий в снег. Температура воздуха ночью и днём составит +2…+7 градусов, а к вечеру похолодает до 0.





Небольшой снег с дождём ожидается и 20 октября. Температура воздуха ночью составит -4…+1 градус. Днём воздух потеплеет до +1…+6.





В четверг, 21 октября, также ожидается небольшой дождь со снегом. Температура воздуха ночью опустится до -7…-2 градусов, днём будет +1…+6.





В пятницу, 22 октября, прогнозируется снег, переходящий в дождь. Ночью температуры воздуха составит от -3 до +2. Днём воздух прогреется до +3…+8 градусов. Ожидаются порывы ветра до 14 м/с.





В выходные же возможно потепление до +11 градусов, вновь пройдут дожди. Кроме этого, ожидается ветреная погода с порывами до 16 м/с.

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