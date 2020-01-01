Олеся Максименко Жители Прикамья увольняются из-за низких зарплат и скуки Также среди причин смены работы — большой объём задач Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным исследования сервиса hh.ru, чаще всего жители Прикамья принимают решение сменить место работы из-за низкой зарплаты (43% опрошенных), скучных задач (27%) и большого объёма работ (18%).

При этом из-за скучных задач чаще всего увольняются IT-специалисты, а из-за низких зарплат — представители сферы транспорта.

Кроме того, причинами увольнения являются плохие отношения с руководством (14%), сложности с проездом до места работы (13%) и семейные обстоятельства (10%).

9% респондентов сократили или уволили, чаще всего об этом рассказывают бухгалтеры. Такая же часть респондентов сменила работу из-за отсутствия возможности работать удалённо. По 8% уволились из-за плохих отношений в коллективе и нарушений Трудового кодекса РФ. Ещё 5% — обычно это строители — переманили в другое место.

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