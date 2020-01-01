В Перми продолжаются работы по устранению аварийной ситуации на магистральном водоводе Вода с пониженным давлением по-прежнему подаётся в несколько микрорайонов города Поделиться Поделиться Твитнуть

ООО «Новогор-Прикамье»

В Перми, в районе ул. Маршрутная, 21, в логу, специалистами «НОВОГОРа» совместно с подрядной организацией продолжается замена повреждённого участка магистрального трубопровода длиной более 5 м, сообщили в пресс-службе водоканала.

Работы осложнены тем, что сеть проходит через лог. В воскресенье, 17 октября, для подъезда спецтехники было уложено 15 бетонных плит. Повреждённый участок демонтирован. Работы ведутся несколькими бригадами поочередно.

Напомним, что повреждение магистрального водовода диаметром 900 мм по ул. Маршрутная было обнаружено в ночь на 17 октября. В связи с сильной утечкой специалистами «НОВОГОРа» был отключён участок сети водоснабжения. По этой причине вода с пониженным давлением до сих пор подаётся в микрорайоны Крохалева, Краснова, Октябрьский и в часть Индустриального района.

Организован подвоз воды. Место нахождения автоцистерны можно уточнить по телефонам 2100-680, 068 (со стационарных телефонов), а также по электронной почте call@novogor.perm.ru.

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