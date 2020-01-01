Олеся Максименко В Перми из-за аварии без воды остались три микрорайона Перебои с холодным водоснабжением наблюдаются в микрорайонах Крохалева, Краснова и Октябрьский Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми из-за утечки на магистральном водопроводе в логу по ул. Маршрутной отключён участок сети водоснабжения, сообщает ООО «НОВОГОР-Прикамье».

Перебои с подачей холодной воды вплоть до полного отсутствия наблюдаются в микрорайонах Октябрьский, Краснова и Крохалева. Ведутся ремонтные работы.

Напомним, в субботу, 16 октября, стало известно о масштабном аварийном отключении воды во многих районах Перми. Без воды — часть Мотовилихи, Ленинский, Индустриальный и Свердловский районы города.

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