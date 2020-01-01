Олеся Максименко В Прикамье — 23 заражённые территории В Перми выявлено 370 новых случаев COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки новые случаи заражения выявлены в 23 муниципалитетах Прикамья.

Наибольшее количество заболевших (370 человек) обнаружены в краевой столице, в Пермском районе и Соликамском округе: 66 и 38 инфицированных соответственно.

В Кунгуре — 24 новых диагноза COVID-19, в Красновишерском округе — 23, в Березниках — 20, в Суксунском округе — 12, в Ильинском — 10, в ЗАТО Звёздный — восемь, в Кунгурском районе — шесть, в Берёзовском округе — три.

По двое заболевших — в Краснокамском и Горнозаводском округах, по одному — в Большесосновском районе, Гремячинском, Добрянском, Карагайском, Косинском, Куединском, Лысьвенском, Нытвенском, Октябрьском и Чайковском округах.





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