Мария Сыропятова Стратегию развития туризма Прикамья разработают за 1 млн руб. Торги на работы выиграл Пермский государственный университет Поделиться Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Константин Долгановский

Победителем торгов на разработку стратегии развития туризма в Пермском крае объявлен Пермский государственный университет. Согласно протоколу подведения итогов конкурса на портале госзакупок ПГНИУ был единственным участником закупки.

Контракт с подрядчиком должны заключить по начальной (максимальной) стоимости торгов — 1 млн руб.

Сроки выполнения работ — до 20 декабря 2021 года.

Подрядчик должен предоставить научно-исследовательскую работу по разработке проекта стратегии развития туризма в Пермском крае, включая саму стратегию, план мероприятий, дорожную карту для малого и среднего бизнеса, а также протоколы стратегических сессий с решениями, предложениями и мотивированными комментариями.

В техническом задании также указано, что научно-исследовательская работа по разработке проекта Стратегии развития туризма в Пермском крае на период до 2035 года разрабатывается для «определения целей, задач, приоритетов и мероприятий, направленных на долгосрочное устойчивое комплексное развитие туристско-рекреационного комплекса Пермского края», а также «формирование и рост внутренних и въездных туристских потоков в регионе», с «разработкой эффективной долгосрочной социально-экономической политики органов государственной власти, обеспечивающей формирование и продвижение качественного туристского продукта, конкурентоспособного на внутреннем и мировом туристских рынках».

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