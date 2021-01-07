Мария Сыропятова В Перми будет создана Единая диспетчерская служба города Перми Новое учреждение будет выделено из Пермской городской службы спасения Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская городская служба спасения

Вместо МКУ «Пермская городская служба спасения» будет организовано две структуры: муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Перми» (ЕДДС) и МКУ «Пермская городская служба спасения» (ПГСС). Проект постановления об этом опубликован на сайте городской администрации.

В мэрии Перми пояснили, что образование новой структуры «Единая дежурно-диспетчерская служба» связано с изменениями в нормативно-правовой базе. С 1 июня 2021 года вступил в действие Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 22.7.01-2021 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения». Им предусматривается, что ЕДДС должна быть создана в виде муниципального казённого учреждения или подразделения администрации.

ЕДДС будет управлять и координировать действия всех дежурно-диспетчерских служб города. Целью создания нового учреждения является повышение готовности органов местного самоуправления и служб города Перми к реагированию на угрозы возникновения или появление чрезвычайных ситуаций и происшествий.

За ПГСС останутся функции проведения поисково-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, просвещение в области защиты населения и территорий, спасение людей при угрозе жизни и здоровью, а также оказание первой помощи гражданам и информационное взаимодействие с городскими и иными службами общественной безопасности.





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