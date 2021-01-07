Мария Сыропятова
В Перми будет создана Единая диспетчерская служба города Перми
Новое учреждение будет выделено из Пермской городской службы спасения
Вместо МКУ «Пермская городская служба спасения» будет организовано две структуры: муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Перми» (ЕДДС) и МКУ «Пермская городская служба спасения» (ПГСС). Проект постановления об этом опубликован на сайте городской администрации.
В мэрии Перми пояснили, что образование новой структуры «Единая дежурно-диспетчерская служба» связано с изменениями в нормативно-правовой базе. С 1 июня 2021 года вступил в действие Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 22.7.01-2021 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения». Им предусматривается, что ЕДДС должна быть создана в виде муниципального казённого учреждения или подразделения администрации.
ЕДДС будет управлять и координировать действия всех дежурно-диспетчерских служб города. Целью создания нового учреждения является повышение готовности органов местного самоуправления и служб города Перми к реагированию на угрозы возникновения или появление чрезвычайных ситуаций и происшествий.
За ПГСС останутся функции проведения поисково-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, просвещение в области защиты населения и территорий, спасение людей при угрозе жизни и здоровью, а также оказание первой помощи гражданам и информационное взаимодействие с городскими и иными службами общественной безопасности.
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