Андрей Стрельцов
«Амкар» обыграл «Носту»
Эта победа вывела пермский клуб на четвёртое место
Футболисты «Амкара» обыграли на своём поле новотроицкую «Носту» со счётом 2:0.
Счёт был открыт на 24-ой минуте. После подачи углового мяч в сетку ворот гостей отправил Илья Шабанов. После перерыва на 69-ой минуте свой первый гол за «Амкар» забил Даур Квеквескири.
Победа позволила пермской команде по итогам первого круга занять четвёртое место.
23 октября подопечные Рустема Хузина отправятся в Новотроицк с ответным визитом, где сыграют против «Носты».
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