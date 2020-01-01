Андрей Стрельцов

«Амкар» обыграл «Носту»

Эта победа вывела пермский клуб на четвёртое место

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Амкар-Пермь

Амкар-Пермь
  Константин Долгановский

Футболисты «Амкара» обыграли на своём поле новотроицкую «Носту» со счётом 2:0. 

Счёт был открыт на 24-ой минуте. После подачи углового мяч в сетку ворот гостей отправил Илья Шабанов. После перерыва на 69-ой  минуте свой первый гол за «Амкар» забил Даур Квеквескири.

Победа позволила пермской команде по итогам первого круга занять четвёртое место.

23 октября подопечные Рустема Хузина отправятся в Новотроицк с ответным визитом, где сыграют против «Носты».


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