Андрей Стрельцов «Амкар» обыграл «Носту» Эта победа вывела пермский клуб на четвёртое место Поделиться Поделиться Твитнуть

Амкар-Пермь

Константин Долгановский

Футболисты «Амкара» обыграли на своём поле новотроицкую «Носту» со счётом 2:0.

Счёт был открыт на 24-ой минуте. После подачи углового мяч в сетку ворот гостей отправил Илья Шабанов. После перерыва на 69-ой минуте свой первый гол за «Амкар» забил Даур Квеквескири.

Победа позволила пермской команде по итогам первого круга занять четвёртое место.

23 октября подопечные Рустема Хузина отправятся в Новотроицк с ответным визитом, где сыграют против «Носты».





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