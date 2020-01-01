Олеся Максименко В Пермском крае выявлено 594 новых случая коронавируса За сутки скончались 29 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Прикамье поставлено 594 новых диагнозов COVID-19.

В тяжёлом состоянии в стационарах Пермского края находятся 534 человека, 242 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

За этот же период выздоровели 335 жителей региона, скончались 29 пациентов.

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