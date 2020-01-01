Мария Сыропятова Автостоянка в центре Перми выставлена на торги Заявки на аукцион принимаются до 17 ноября 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Жёлтым цветом выделено место под автостоянку

Администрация Перми объявила аукцион на аренду места под автостоянку по адресу пр. Комсомольский, 93. Соответствующая информация размещена на муниципальной торговой площадке.

Земельный участок площадью 1,3 тыс. кв. м находится рядом с административным зданием ОДК «Пермские моторы». Согласно кадастровой карте, этот участок относится к землям населённых пунктов. Вид разрешённого использования — стоянка легковых автомобилей на открытых площадках.

Начальная (минимальная) стоимость годовой арендной платы — 180,9 тыс. руб. Срок аренды — 4 года 11 месяцев. Заявки на аукцион принимаются до 17 ноября 2021 года, торги пройдут 18 ноября 2021 года.

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