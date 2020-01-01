Олеся Максименко В Прикамье выявлено 25 «заражённых» муниципалитетов Наибольшее количество заболевших — в краевой столице, Соликамском округе и Пермском районе Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, наибольшее количество заболевших коронавирусом в Прикамье зафиксировано в Перми, Соликамском округе и Пермском муниципальном районе: 315, 70 и 63 новых случая соответственно.

Кроме того, 28 диагнозов COVID-19 подтверждены в Суксунском округе, 22 — в Кишертском округе, по 21 — в Березниках и Кунгуре, 10 — в Ординском округе, по восемь — в Кунгурском районе и Чердынском округе.

Также коронавирусом заболели четверо жителей Красновишерского округа, по двое инфицированных выявлены в Верещагинском и Гремячинском округах, по одному — в ЗАТО Звёздный, Берёзовском, Куединском, Краснокамском, Лысьвенском, Нытвенском, Осинском, Оханском, Чайковском, Частинском, Чернушинском и Чусовском округах.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.