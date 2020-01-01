Елена Синица
Зимой появятся прямые рейсы из Перми в Симферополь
Рейсы будут осуществляться 2 раза в неделю
Поделиться
Поделиться
Твитнуть
Зимой будут запущены прямые рейсы в Симферополь из Калуги, Перми, Мурманска, Махачкалы, Тюмени и Сургута. Об этом сообщает пресс-служба симферопольского аэропорта.
Уточняется, что перелёты в Крым и обратно из Перми компания «Аэрофлот» продлила на всю зиму.
Полёты будут совершаться два раза в неделю.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Поделиться
Твитнуть