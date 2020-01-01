Елена Синица Зимой появятся прямые рейсы из Перми в Симферополь Рейсы будут осуществляться 2 раза в неделю Поделиться Поделиться Твитнуть

Зимой будут запущены прямые рейсы в Симферополь из Калуги, Перми, Мурманска, Махачкалы, Тюмени и Сургута. Об этом сообщает пресс-служба симферопольского аэропорта.

Уточняется, что перелёты в Крым и обратно из Перми компания «Аэрофлот» продлила на всю зиму.





Полёты будут совершаться два раза в неделю.

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