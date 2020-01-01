Проект пермской краевой музыкальной школы отмечен дипломом Союза архитекторов России Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Проект краевой музыкальной школы на 350 мест в Дзержинском районе Перми, разработанный командой Градостроительного института пространственного моделирования городов «Гипрогорпроект», включен в каталог Международной выставки «Build School 2021» как участник смотра-конкурса. Проект отмечен дипломом Союза архитекторов России в номинации «Лучший объект нового строительства».

Проект краевой музыкальной школы, строительство которой запланировано к 300-летию в Дзержинском районе Перми, рядом с ДКЖ, включен в каталог Международной выставки «Build School 2021». Выставка проходила в октябре в Москве, здесь были широко представлены архитектурные проекты школьных и дошкольных зданий нового поколения, демонстрирующие современный подход к проектированию.

По данным краевого минстроя, в настоящий момент уже получено положительное заключение госэкспертизы, готовится конкурсная процедура по выбору подрядчика строительно-монтажных работ. В соответствии с планом выполнения работ, школа откроет свои двери в 2023 году, к 300-летию краевой столицы.

Министерство культуры Пермского края

Согласно отраслевому техническому заданию, подготовленному краевым минкультом, в состав концертно-репетиционного комплекса войдут: концертный зал на 500 зрительских​ мест со сценой​ площадью 400 кв. метров, три универсальных репетиционных зала, современная высокопрофессиональная студия звукозаписи, а также дополнительные необходимые помещения — библиотека, буфет, конференц-зал и другие. Всего в школе смогут обучаться до 350 учеников в одну смену, также в интернате будет предоставлено 100 мест для иногородних учащихся.

Новая музыкальная школа позволит развивать таланты одаренных детей и оказывать им профессиональную поддержку. Обучение у лучших педагогов края предоставит детям от 7 до 17 лет возможность освоить не только общеобразовательные предметы и музыкальные дисциплины, но и получить опыт исполнительской и концертной деятельности. Выпускники школы смогут продолжить обучение в ведущих консерваториях, вузах и колледжах страны, впоследствии многие из них смогут составить музыкальную элиту не только Пермского края, но и России.

Ранее глава Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что наш регион имеет богатое культурное наследие, а выпускники пермских учебных заведений традиционно становятся участниками ведущих творческих коллективов страны и мира:​ «Основания для строительства такой школы именно в Перми, безусловно, есть.​ Для Пермского края она станет мощным центром подготовки музыкантов».

«На территории образовательного учреждения будут​ располагаться концертно-репетиционный комплекс, интернат для временного проживания иногородних и средняя специальная музыкальная школа.​ Это даст всем без исключения детям Пермского края возможность получения качественного музыкального образования», — подчеркнул министр культуры Вячеслав Торчинский.​

Напомним, проект строительства краевой музыкальной школы был одобрен оргкомитетом по подготовке и проведению 300-летия Перми, старт которому дал президент России Владимир Путин. В программу подготовки к юбилею вошли свыше 100 объектов, из них 18 — по направлению «Культура».

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