Елена Синица В Пермском крае возбуждено более 860 административных дел из-за нарушения режима самоизоляции Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье возбуждено более 860 административных дел из-за нарушения режима самоизоляции контактными лицами. Об этом сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора.

Как поясняют в ведомстве, административное дело заводится по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Эта статья предусматривает наложение штрафа в размере от 15 тыс.руб. до 40 тыс. руб.





Напомним, что лица, контактировавшие с больным COVID-19, должны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.

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