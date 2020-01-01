Елена Синица
В Пермском крае возбуждено более 860 административных дел из-за нарушения режима самоизоляции
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В Прикамье возбуждено более 860 административных дел из-за нарушения режима самоизоляции контактными лицами. Об этом сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора.
Как поясняют в ведомстве, административное дело заводится по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Эта статья предусматривает наложение штрафа в размере от 15 тыс.руб. до 40 тыс. руб.
Напомним, что лица, контактировавшие с больным COVID-19, должны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.
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