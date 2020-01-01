Олеся Максименко В Прикамье установлен новый антирекорд по количеству заболевших коронавирусом В регионе зафиксировано 578 новых инфицированных Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае поставлено 578 новых диагнозов COVID-19. Это наивысший показатель с начала пандемии.

За этот же период выздоровели 287 человек, 32 жителя Прикамья скончались.

В целом на данным момент в стационарах региона 529 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, 210 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

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