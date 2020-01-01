Мария Сыропятова
В Перми отменена закупка десяти новых трамваев
Аукцион объявят вновь после внесения изменений в конкурсную документацию
Мэрия Перми отменила закупку на услуги лизинга (аренды) десяти новых односекционных трамваев. Извещение об этом размещено на портале госзакупок. В пресс-службе мэрии Перми пояснили, что отмена торгов связана с изменением условий финансирования.
«Закупка предполагалась с привлечением средств федерального субсидирования. В связи с внесением изменений в порядок предоставления федеральных средств было принято решение, что закупка будет осуществлена за счёт средств бюджетов Пермского края и Перми», — прокомментировали ситуацию в департаменте транспорта горадминистрации.
После редакции конкурсной документации закупку объявят вновь.
Напомним, аукцион на оказание услуг аренды (лизинга) десяти односекционных трамваев был объявлен в конце сентября. Максимальная (начальная) стоимость — 675 млн руб. Согласно техническому заданию подрядчик должен гарантировать бесперебойную работу каждого трамвая не менее двух лет или 180 тыс. км. пробега. Год производства транспортных средств — не ранее 2021 года.
Новые трамваи должны быть оснащены информационными табло, интерактивным управлением, системами видеоконтроля, учёта пассажиропотока и кондиционерами. Также они должны быть приспособлены для маломобильных групп населения и рассчитаны не менее чем на 110 пассажиров.
Срок поставки — не позднее марта 2022 года.
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