Олеся Максименко Мэрия Перми закупит десять «Львят» Начало поставки новых трамваев запланировано на декабрь 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

«Львёнок»

Пресс-служба губернатора Пермского края

Администрация Перми разметила лот на закупку 10 новых односекционных трамваев, вся партия должна прибыть в краевую столицу не позднее конца марта 2022 года, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Новые трамваи должны быть оснащены информационными табло, интерактивным управлением, системами видеоконтроля, учёта пассажиропотока и кондиционерами. Также они должны быть приспособлены для маломобильных групп населения и рассчитаны не менее чем на 110 пассажиров.

По словам мэра Перми Алексея Дёмкина, горадминистрация намеревается войти в нацпроект «Безопасные качественные дороги» и получить 60% скидку на приобретение нового транспорта. Если Пермь будет включена в программу, в 2022 году будет объявлен конкурс на закупку ещё 15 трамваев, и город сможет отказаться от трамваев старше 2005 года выпуска полностью.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.