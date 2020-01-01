Годовая инфляция в Прикамье выросла до 7,6% Это выше общероссийского показателя Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае годовая инфляция в сентябре ускорилась относительно августа на 1,12 пп. и составила 7,57%. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Пермь Уральского ГУ Банка России.

Для сравнения: в Приволжском федеральном округе и России в целом инфляция также выросла и составила 7,64% и 7,40% соответственно.

Как говорят специалисты, инфляция в Прикамье ускорилась из-за неблагоприятных погодных условий и роста себестоимости производства отдельных продовольственных и непродовольственных товаров.

Так, темп прироста цен на продовольствие в крае в годовом выражении увеличился в сентябре относительно августа на два пп., до 8,9%.

Наибольший вклад в прирост цен внесли помидоры и огурцы. Из-за холодного начала осени у производителей выросли издержки на обогрев теплиц. Поэтому в Пермский край стала поступать более дорогая продукция из других регионов. Также по всей стране наблюдается ограниченное предложение картофеля из-за более поздних сроков сбора урожая в основных сельскохозяйственных территориях.

Годовой прирост цен на непродовольственные товары достиг 9,43%. Основные причины — увеличение себестоимости производства товаров из-за роста мировых цен на сырьё и ограниченное предложение из-за медленного восстановления глобальных производственных и логистических цепочек.

Наибольший вклад в увеличение прироста стоимости здесь внесла динамика цен на подержанные иномарки.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.