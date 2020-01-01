Из-за задымления в ДК Солдатова эвакуированы люди Пострадавших нет Поделиться Поделиться Твитнуть

Задымление в МДК Солдатова

МЧС России по Пермскому краю

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, 14 октября в 21.05 поступило сообщение о том, что происходит задымление в цокольном этаже здания Муниципального дома культуры им. Солдатова в Перми.

К месту происшествия были стянуты 9 единиц техники и 34 человека личного состава. Прошла эвакуация всех посетителей и персонала МДК.

Выяснилось, что задымление (без последующего горения) произошло из-за короткого замыкания в подвале.

Пострадавших в результате ЧП нет, уточнили в ведомстве.





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