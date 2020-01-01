В выходные в Пермском крае ожидается мощное похолодание В воскресенье возможен мокрый снег Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае, начиная с субботы, 16 октября, ожидается похолодание. К вечеру через регион пройдет холодный фронт и распространится арктический воздух, сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я».

Завтра в Прикамье будет облачная с прояснениями погода, днём пройдёт небольшой дождь. Температура воздуха ночью может опуститься до -1°, днём потеплеет до +9°.

В воскресенье ночью будет облачно, ожидаются небольшие и умеренные дожди, переходящие в снег. Днём также возможны осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха ночью и днём от 0 до +6 °С.

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